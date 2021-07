Settimana VIP per Agropoli: in città il cantautore Massimo Di Cataldo| VIDEO

Passeggiando per le vie di Agropoli, abbiamo incontrato Massimo Di Cataldo, famoso cantante che ha calcato importanti palcoscenici, partendo da Sanremo giovani e trasformando la passione per la musica nella sua ragione di vita. Di Cataldo è arrivato nel centro Cilentano per trascorrere qualche giorno di relax. Massimo era già stato ospite in una video-intervista nel programma di InfoCilento “Senza Filtri”, manifestando la voglia di visitare, dopo tanti anni, il Cilento e soprattutto Agropoli, cornice di un suo concerto diversi anni fa.

Il cantautore ha visitato i luoghi più suggestivi come il porto turistico, il Castello Angioino Aragonese, apprezzando e ammirando il panorama mozzafiato che affaccia sul mare, fonte d’ispirazione, dice, per chi come lui vive di musica.

Massimo ha speso delle parole bellissime per Agropoli: “cittadina curata e accogliente, persone cordiali e bellezze naturali da togliere il respiro”.

Tra un saluto e un selfie, Di Cataldo, si è intrattenuto in uno dei locali della movida Agropolese, promettendo di ritornare al più presto, magari non solo in veste di turista, ma anche professionalmente.

Ospite presso il bellissimo hotel “Le Querce Farmhouse“, Massimo ci ha tenuto a ringraziare Nicola e Maria (proprietari della struttura) per l’accoglienza e la professionalità con cui lo hanno accolto, facendolo sentire a casa, “un luogo immerso nella natura e nella storia, una vera e propria oasi di pace per rilassarsi e ammirare un paesaggio da togliere il fiato”.

Per citare una sua famosa canzone, “Se adesso te ne vai“, noi speriamo presto in un tuo ritorno nel Cilento!