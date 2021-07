Montecorice, ecco il regolamento per le spiagge libere

MONTECORICE. Il Comune, retto dal sindaco Pierpaolo Piccirilli, ha approvato un regolamento per ciò che concerne la spiaggia libera per quanto riguarda gli animali domestici ed il noleggio di attrezzature.

E’ vietato: varare unità nautiche al di fuori dei tratti di arenile destinati allo scopo, lasciare in sosta i natanti o atterrare con aeromobili di qualunque tipo, lasciare sugli arenili i rifiuti, svolgere attività di pesca sportiva dalle 8 alle 20, occupare sull’arenile libero, la sfascia di 5 metri dalla battigia con ombrelloni e altre attrezzature compresi gli asciugamani, praticare sport di gruppo in spiaggia, lasciare ombrelloni, collocare tende, roulotte e campers.

Vietato inoltre occupare le aree demaniali con banchi di vendita ed attività commerciali, tenere alto il volume di qualunque apparecchio di diffusione sonora, far transitare animali anche se muniti di museruola e guinzaglio (non ci sono aree apposite previste), tranne che tra le 19 alle 20. Non si può fare il bagno in presenza della bandiera rossa, nè all’interno dei corridoi di lancio.

Le strutture balneari sono aperte dalle 8 alle 20 e devono essere delimitate oltre a rispettare tutte le norme di pulizia e sicurezza.

I trasgressori sono puniti con una multa da 2.582,28 a 15.493,70 euro: se il contravventore è un conducente di un natante vi è anche la confisca del mezzo.