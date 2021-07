Green pass o tampone: ecco le regole per chi arriva in Campania dall’estero

Green Pass o tampone molecolare obbligatori per chi arriverà a Capodichino. Lo prevede la nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

I Paesi in considerazione da cui arriveranno i viaggiatori obbligati a mostrare il documento sono il Principato di Monaco, Andorra, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein, Israele, Giappone, Canada e Stati Uniti.

Una decisione presa per cercare di limitare i contagi in Campania, dopo il via libera ai viaggi in aereo.

L’obbligo vale anche per coloro che abbiano transitato o soggiornato negli ultimi 14 giorni antecedenti in uno dei medesimi Paesi. L’ordinanza è in vigore da oggi fino al prossimo 31 agosto.