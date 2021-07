Agropoli, niente fuochi per la Madonna di Costantinopoli

Il prossimo 24 luglio la Città di Agropoli, festeggia la Madonna di Costantinopoli, protettrice dei marinai. Contraddistinta dalla caratteristica processione a mare è tra le feste più sentite dalla popolazione residente, ma anche dai turisti che scelgono Agropoli per un periodo di vacanza.

«Quest’anno – afferma il sindaco Adamo Coppola – non essendo ancora possibili le processioni, si era pensato di reintrodurre oltre alla banda musicale, anche i fuochi pirotecnici a mezzanotte. Ma la risalita dei contagi legati al Covid19 in maniera diffusa ci impone ancora una volta prudenza. I fuochi pirotecnici hanno da sempre grande presa e si correrebbe il rischio di creare assembramenti con conseguenze che possiamo immaginare in termine di contagi. Non possiamo permetterci passi falsi – conclude – che potrebbero compromettere le settimane a venire, da qui la scelta di comune accordo con il parroco don Carlo Pisani e con il Comitato festa di ridurre il programma e di non prevedere più i fuochi».

Questo il programma serale: si svolgerà alle ore 20.00 la Santa messa presso il porto di Agropoli, alla quale seguirà il concerto de “La grande banda del Cilento”.