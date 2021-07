Vaccini: frenata per le prime dosi nel salernitano

Nuove dosi di vaccini per la Provincia di Salerno. 36 mila sono arrivate stamattina; si aggiungono alle 7mila dosi già in possesso dell’Asl Salerno. Le scorte ammontano così a 43mila vaccini che verranno destinati principalmente alle seconde dosi, ed in misura minore alle prime dosi.

“Siamo vicinissimi alla soglia di 1.200.000 vaccini in provincia di Salerno: il 68% della popolazione vaccinata con almeno una dose a Salerno città, e 62% della popolazione vaccinata con almeno una dose sul restante territorio provinciale”, fanno sapere dall’Asl Salerno.

Si procede con la normale attività, non sono previsti open day per il momento.