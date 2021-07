Vacanze ad Agropoli per il rapper Gué Pequeno ad Agropoli

Il rapper Gué Pequeno sceglie Agropoli per un po’ di relax. Cosimo Fini, questo il suo vero nome, è arrivato nel Cilento già da qualche giorno trascorrendo delle ore tra barca, porto turistico e visite al territorio.

Ieri si è concesso una cena a base di sushi in un noto locale del Lungomare. Si è anche intrattenuto con qualche suo fans al quale ha concesso selfie o autografi. Gué Pequeno era già stato ad Agropoli qualche anno fa, ospite di una discoteca.

Il rapper non è l’unico personaggio del mondo della musica che ha scelto Agropoli per alcuni giorni di vacanza. E’ in arrivo anche Massimo Di Cataldo. L’artista romano trascorrerà qualche giorno in città, ospite de Le Querce Farmhouse.