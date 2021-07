Incidente sulla via del Mare tra Agropoli e Castellabate: cinque auto coinvolte

Tamponamento a catena sulla via del Mare, tra Agropoli e Santa Maria di Castellabate. Cinque le vetture coinvolte. Il sinistro è avvenuto nel territorio del Comune di Perdifumo. Stando alle prime ricostruzioni una delle utilitarie, nel tentativo di svoltare, è entrata in collisione con un’altra auto.

Nello scontro sono rimaste coinvolte anche le tre vetture che sopraggiungevano. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i carabinieri.

I sanitari hanno soccorsi i feriti, per fortuna non in gravi condizioni. Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità. Il sinistro è avvenuto intorno alle 17; disagi si sono segnalati alla circolazione.