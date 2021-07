Auto usate: gli italiani preferiscono l’usato al nuovo

È un dato di fatto che agli italiani l’acquisto di auto usato piace sempre di più. Le statistiche parlano abbastanza chiaro, un italiano su 10 vuole cambiare l’auto durante il 2021 e sempre di più saranno gli italiani che contatteranno o andranno ad un concessionario per acquistare un auto usata.

La ragione? L’economia, riuscire a comprare un’auto migliore di quella attuale è possibile, nella maggior parte dei casi solo se usata. I trend, che arrivano da Areté sul sondaggio “Auto usate, cosa ne pensi?” realizzato per capire il trend di acquisto auto degli italiani nei prossimi mesi e conoscere l’opinione sull’usato.

Cosa usano gli italiani per spostarsi?

Il mezzo preferito è sicuramente l’auto, il 71% del campione analizzato ha scelto l’auto come mezzo di trasporto principale, mentre il resto opta per scooter e bicicletta (10%) mentre l’8% sceglie i mezzi pubblici, poi troviamo le alternative come il car sharing, auto, bike e monopattino.

Ma l’auto nuova o usata?

In un periodo di cambio dove le case automobilistiche stanno lanciando sempre di piú nuovi modelli sempre piú avanzati, qual è la preferenza degli italiani? Il 16% degli italiani ha dichiarato che ha intenzione di cambiare l’auto durante il 2021, mentre il 30% attenderá almeno il 2022 e il resto valuterá nei prossimi anni.

C’è da considerare che il 21% ha comprato da poco la nuova vettura, quindi non hanno pensato ancora di cambiarlo. Tra quelli che hanno intenzione di acquistare una nuova auto nell’anno in corso, 4 su 10 assicurano che valuteranno un’auto usata, piuttosto che acquistare una nuova e aggiornarsi sulle news auto dell’ultimo momento, per questo suggeriamo targetmotori.com per restare sempre aggiornati.

Ma perché la scelta di acquistare un auto usata? Il motivo principale è l’economia, molti preferiscono risparmiare qualcosina per accedere ad una gamma di categoria superiore al modello attuale ad un prezzo vantaggioso.

Troviamo anche gli ansiosi del furto, danneggiamento e/o la presenza di un neopatentato in famiglia che potrebbe guidare l’auto.

Qual è il motore che sceglieranno?

Coloro che hanno scelto un’auto usata, opteranno nel 51% dei casi per un motore endotermico, mentre il resto preferirá (40%) l’ibrido e solo il 10% punterá sull’elettrico. Negli ultimi casi la scelta è prevalentemente dovuta all’inquinamento e al risparmio.

Coloro che sceglieranno l’auto nuova, invece, la scelta è dovuta alla ricerca di una tecnologia piú all’avanguardia e un sistema interno con l’ultima tecnologia. Solo il 24% ricorre al nuovo per sfruttare gli incentivi, mentre il 15% non si fida delle auto usate.

E tu, cosa preferisci?