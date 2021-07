Unisa, giovane si laurea con una tesi sul fico bianco del Cilento

Marchio Dop del Fico bianco del Cilento: “Da pane dei poveri ad alimento di pregio”. Questo è il titolo della tesi con la quale l’agropolese Martina Pinto si è laureata presso l’università di Salerno, alla facoltà di Economia e management, curriculum in economia e gestione delle imprese. La materia d’esame presa in considerazione dalla neo-dottoressa è “Gestione e controllo della qualità”, in particolare nell’ambito agroalimentare.

Ancora una volta una studentessa rimarca le proprie radici con il territorio di riferimento esaltando le tradizioni cilentane. Martina Pinto ha avuto modo di sottolineare come l’“italianità del marchio rilasciato contribuisce all’immediato riconoscimento del prodotto che se ne fregia e lo eleva in termini di qualità oltre che di immagine generale in tutto il mondo”.

Oggi, nel Cilento, i fichi vengono consumati in modi differenti a seconda dei periodi dell’anno e trasformati in prodotti sempre più innovativi. Sono inglobati nell’alimentazione cilentana, tanto è vero che lo stesso Ancel Keys, nutrizionista americano che visse nel Cilento e che qui coniò il termine “dieta mediterranea” come stile di vita, mangiava due fichi secchi tutte le sere prima di andare a dormire.

L’obiettivo del lavoro della giovane laureata era proprio quello di evidenziare la bontà del “Fico Bianco del Cilento” per scoprire insieme i segreti di questo prodotto, le sue molteplici preparazioni, nonché la storia della nostra meravigliosa terra, il Cilento, da cui tutto ha origine.