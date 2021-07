Santa Maria di Castellabate: a Villa Matarazzo nasce l’Acquario Virtuale

Giovedì, 22 luglio 2021, alle ore 18.30, il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni inaugura il nuovo Acquario Virtuale presso il Centro di Promozione Riserve Marine e del Paesaggio Mediterraneo e Parco Attrezzato di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate.

All’evento sarà presente il Presidente della Giunta della Regione Campania On. Vincenzo De Luca.

L’Acquario Virtuale è il primo del suo genere realizzato in Italia. L’allestimento è stato realizzato creando all’interno delle vasche esistenti dei filmati di animazione 3D in cui sono presenti esemplari rappresentativi delle principali specie ittiche tipiche delle aree marine protette prospicienti il nostro Parco. I filmati, realizzati con avanzatissime tecniche di animazione tridimensionale e olografica, mostrano i pesci virtuali come se nuotassero in una reale vasca d’acquario.

“Il nuovo acquario virtuale rappresenta un’esperienza immersiva unica e particolarmente suggestiva” ha dichiarato il Presidente del Parco, Tommaso Pellegrino.