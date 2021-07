Oltre 2.000 napoletani vanno ad escort: le più gettonate sono le “locali”

Secondo recenti studi sarebbero oltre 2.000 i napoletani che, ogni giorno, vanno a donne. I numeri sono parziali, poiché sono stati raccolti anonimamente e principalmente dalle stesse escort. Emerge però un dato interessante: oltre il 50% dei clienti preferisce le case alla strada.

I motivi sono tanti. Innanzitutto c’è da fare un discorso di tipo salutare. Il Covid ha sensibilizzato maggiormente sull’attenzione verso la salute e, in tal senso, fare sesso in una casa privata risulta più sicuro rispetto alla strada. Molte escort infatti accettano rapporti solo se protetti con profilattico e mascherina.

C’è poi da fare un discorso etico. Le donne per strada, generalmente straniere e provenienti da paesi dell’Est o dall’Africa, sono sfruttate e costrette a vendere il loro corpo. Diversamente le escort che accolgono i clienti negli appartamenti svolgono liberamente la professione e senza alcuna minaccia. In pratica decidono in totale autonomia di offrire prestazioni sessuali in cambio di denaro.

Infine c’è da considerare l’aspetto della legalità. Andare con prostitute per strada è reato, in quanto è configurato come sfruttamento della prostituzione. Il discorso cambia per le escort che decidono liberamente di vendere il loro corpo, quindi non si configura come reato.

Dove contattare le escort?

Il fenomeno è talmente diffuso a Napoli, così come in Italia, che risulta molto facile contattare le escort. Fino a qualche anno fa era possibile reperire i loro contatti su giornali cartacei o riviste. Oggi esistono diversi siti online per incontri a Napoli dove contattare direttamente le ragazze ed organizzare un incontro.

Ogni profilo è corredato di foto complete e di una descrizione accurata comprensiva di hobby, pratiche sessuali ed orientamenti. L’offerta è ricchissima e comprende giovani, mature ed anche trans per accontentare tutte le preferenze sessuali.

Sono disponibili donne sia nel centro città che nelle province. I clienti possono quindi scegliere l’escort in base alla loro posizione geografica. Alcuni hanno poco tempo a disposizione, quindi preferiscono andare da donne che abitano vicino. Altri invece, per evitare complicazioni e sfuggire ad occhi indiscreti, preferiscono prendere appuntamento con donne che abitano lontano diversi chilometri.

Quali sono le escort preferite dai napoletani?

Il mondo delle escort è molto variegato, quindi gli studi si sono concentrati anche sulle preferenze dei clienti napoletani.

Le escort preferite sono quelle napoletane che hanno un fascino tipicamente mediterraneo, quindi più vicine anche ai gusti estetici dei clienti partenopei. Sono tante però anche le donne straniere in vetrina, soprattutto sudamericane.

Bisogna poi fare un discorso tra milf e giovani. I clienti più assidui delle milf sono soprattutto i più giovani con un’età compresa tra i 20 ed i 25 anni. Le milf per i ragazzi rappresentano un sogno proibito, ma soprattutto hanno una grande esperienza a letto. I giovani quindi vogliono vivere un’avventura erotica con le donne mature per scoprire meglio tutti i segreti del magnifico mondo del sesso.

Le giovani escort, generalmente ragazze universitarie, sono invece più richieste dagli uomini adulti over 35 anni. In questo caso il discorso si ribalta: gli uomini con un’età intorno agli “anta” hanno bisogno di una conferma della loro virilità. Chi meglio di una giovane amazzone può quindi saggiare le loro abilità erotiche da macho italiano?

Infine i report hanno evidenziato che la popolazione che va ad escort è molto vasta, ma è interessante notare che oltre il 40% dei clienti napoletani sono sposati o hanno relazioni stabili. Segno evidente che andare ad escort rappresenta una trasgressione molto gettonata per uscire dalla routine per tutte le categorie di uomini.