Alfano: encomio solenne a Tatyana Di Siervi per la sua poesia “Chista è la Terra Nosta”

Il Comune di Alfano, con a capo il sindaco Elena Anna Gerardo, ha deciso di conferire un Encomio Solenne alla concittadina Tatyana Di Siervi, poiché “con la sua poesia “Chista è la terra nosta”, fatta di versi che esaltano il senso di appartenenza alla terra d’origine e l’importanza delle tradizioni, ha valorizzato il territorio e ha sottolineato l’orgoglio di essere alfanesi e, più in generale, cilentani”.

Si intende pertanto promuovere la diffusione dei suoi versi non solo nelle scuole ma anche attraverso la pubblicizzazione degli stessi attraverso i canali istituzionali al fine di condividerne il sentimento, l’ispirazione, la vis poetica e la passione.

L’Amministrazione Comunale di Alfano vuole favorire, in generale, l’espressione artistica presente sul territorio ed in particolare vuole scoprire e valorizzare i talenti dei giovani concittadini che si cimentano con la poesia, la letteratura, il teatro e la musica; Tatyana Di Siervi, giovane poetessa alfanese, ha composto una poesia interamente scritta in dialetto cilentano dal titolo “Chista è la terra nosta”, fatta di versi che esaltano il senso di appartenenza alla terra d’origine e l’importanza delle tradizioni.

L’Ente ha deciso così di omaggiare con un formale encomio la giovane poetessa che ha evidenziato dai suoi versi un grande attaccamento alle origini.