Laurito, bando per l’assunzione di vigili stagionali

LAURITO. Il Comune, amministrato dal sindaco Vincenzo Speranza, è pronto ad aumentare gli agenti di polizia locale presenti sul territorio. E’ stata indetta una selezione per soli titoli necessaria alla formazione di una graduatoria di istruttori di vigilanza dalla quale attingere per le assunzioni a tempo determinato per esigenze stagionali (cat. C posizione C1).

Di seguito ecco i requisiti necessari per potersi candidare:

a) possesso della cittadinanza italiana

b) possesso della maggior età alla data di scadenza (non bisogna aver superato i 40 anni)

c) godimento di tutti i diritti sociali e politici

d) possesso dell’ idoneità fisica, psichica ed attitudinale alla svolgimento delle mansioni

e) non aver riportato condanne penali, nè essere in attesa di giudizio da questo punto di vista

f) non esser stati destituiti dall’ impiego presso una Pubblica Amministrazione

g) non essere inadempiente verso gli obblighi di leva e non esser stati espulsi dalle Forze Armate

I candidati devono essere in possesso almeno del Diploma di Maturità. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero possono partecipare purché il titolo di studio straniero sia stato dichiarato equipollente, con conseguente attribuzione di valore legale e rilascio dell’equivalente titolo di studio italiano, oppure sia stato riconosciuto ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 con Decreto di equivalenza al titolo di studio richiesto dal presente bando di selezione. La dichiarazione di equipollenza o il decreto di riconoscimento devono comunque sussistere al momento dell’eventuale assunzione. Le domande potranno essere presentate entro il prossimo 22 luglio.