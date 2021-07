L’almanacco del 18 luglio 2021

E’ il 199° giorno dell’anno, 28ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 166 giorni.

Santi del giorno

San Federico di Utrecht (Vescovo)

Sant’Arnolfo di Metz (Vescovo)

San Materno di Milano (Vescovo)

Etimologia

Federico, ha origini germaniche. Infatti, il nome deriva da frithurik, composto dalla parola frithu che significa “pace, sicurezza” e da rikya il cui significato è “potente”. Il significato del nome Federica e Federico può quindi essere tradotto in “dominatore attraverso la pace”.

Proverbio del giorno

Dio manda il freddo secondo i panni

Accadde Oggi

1968 – Fondazione di Intel

Aforisma del giorno

L’avere oggetti e beni non perfeziona di per sé il soggetto umano, se non contribuisce alla maturazione e all’arricchimento del suo “essere”, cioè alla realizzazione della vocazione umana in quanto tale. (Giovanni Paolo II)

Sei nato oggi?

I nati il 18 luglio riflettono a tal punto le opinioni del gruppo a cui appartengono, che molto spesso si ritrovano a ricoprire il ruolo di rappresentanti, di portavoce di opinioni che non soltanto condividono, ma che hanno per certi versi plasmato essi stessi. Le questioni sociali sono spesso il loro pane quotidiano hanno ben chiari in mente una serie di priorità o principi etici ai quali si ispira la loro azione nel mondo. I nati il 18 luglio sono generalmente individui molto forti, la loro vita privata può risentire enormemente della sfera professionale.

Celebrità nate in questo giorno

1918 – Nelson Mandela

1929 – Franca Rame

1967 – Vin Diesel

Scomparsi oggi

1610 – Caravaggio

2003 – Sandro Ciotti

1817 – Jane Austen