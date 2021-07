Ispani: borse lavoro per manutenzione di aree verdi e spiagge

ISPANI. Il Comune, retto dal sindaco Francesco Giudice, ha deciso di assegnare delle borse lavoro per ciò che concerne i progetti di allestimento e ripristino spazi pubblici utilizzati per manifestazioni estivi, manutenzione e pulizia della aree verdi attrezzate sul territorio e sulle spiagge.

Ne sono state concesse quattro indirizzate ad altrettante persone in stato di bisogno e disagio sociale da parte dell’Ufficio Prestazioni Sociali.

Per richiederle sono necessari questi requisiti: residenza nel comune di Ispani, buono stato di salute, da attestarsi con certificazione del proprio medico curante, non avere in corso rapporto di borsa lavoro con questo Ente.

La borsa lavoro potrà essere utilizzata fino al 4 settembre: l’attività sarà estesa sulle cinque ore giornaliere. Il rimborso sarà di 600 euro per le due mensilità.