Marina di Camerota: tutto pronto per il Meeting del Mare

Il Meeting del Mare festeggia i suoi primi 25 anni con l’edizione 2021 del festival diretto da don Gianni Citro, in programma dal 22 al 25 luglio a Marina di Camerota.

Musica, danza, mostre e incontri in riva al mare animeranno per 4 giorni e 4 notti la cittadina cilentana, pronta a ospitare 50 esibizioni di artisti e musicisti da tutta Italia, con tre headliner: Ariete, Iosonouncane e Venerus.

Meeting del Mare, l’organizzazione

Organizzata dalla Fondazione Meeting del Mare CREA con il sostegno della Regione Campania e del Comune di Camerota, la XXV edizione è dedicata al tema “il corpo” e si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid.

Il programma

Dopo l’anteprima di giugno con le attività del MdM Camp – residenza artistica sostenuta da SIAE con il progetto Per chi Crea, che per due settimane ha ospitato 8 giovani artisti under 35, guidati da Eugenio Cesaro e Lorenzo Kruger – il festival entra nel vivo. Giovedì 22 luglio la serata inaugurale della rassegna – ad accesso gratuito – presenta un concerto esclusivo con la CREA meets Orchestra diretta da Pasquale Bardaro. Un travolgente esperimento orchestrale con un ensemble di 15 musicisti, che vaga dai poemi lirici ai temi jazz: composizioni originali di Bardaro ispirate a famose arie d’opera italiane (Rossini, Verdi, Puccini). Sul palco, insieme al vibrafonista e percussionista originario di Camerota ci saranno Sara Vanderwert (voce), Nicola Pellegrino (clarinetto), Andrea Marotta (corno inglese), Claudio Mautone (sax alto), Bruno Cucciniello (sax tenore), Angelo Carpinelli (sax baritono), Antonio Fedullo, Francesco Trenga e Alessandro Modesti (tromba), Antonio Reda e Giovanni Reda (trombone), Mirko Maria Matera (piano, rhodes, elettronica), Vincenzo Maurogiovanni (basso) e Pierluigi Villani (batteria).

Venerdì 23 luglio il secondo atto di questo meeting con il concerto (già sold out in prevendita) di Ariete, giovanissima songwriter classe 2002, nuova scommessa di Bomba Dischi. La cantante e chitarrista romana – al secolo Arianna del Giaccio – si è affermata in meno di un anno nella scena musicale italiana grazie al suo talento cristallino e alla naturalezza con cui lo maneggia. Come testimoniano i suoi due ep pubblicati lo scorso anno, “Spazio” e “18 anni “e i il recente singolo “L’Ultima Notte”, presente nella colonna sonora della seconda stagione della serie Netflix, “Summertime”.

Sabato 24 luglio tocca a Iosonouncane artista acclamato da pubblico e critica per il suo terzo lavoro discografico “Ira”, considerato uno dei migliori album italiani del 2021. Arrivato a sei anni di distanza dal precedente “Die”, il disco comprende 17 brani cantanti in 4 lingue diverse, per un’opera monumentale di circa due ore. Jacopo Incani in arte Iosonouncane presenterà in Cilento un set inedito, pensato per questa estate, in cui verranno eseguiti brani del nuovo disco e dei due precedenti. Con lui sul palco Bruno Germano (co-produttore dei suoi lavori), Francesco Bolognini e Amedeo Perri.

A chiudere questa edizione sarà Venerus (già sold out in prevendita), atteso il 25 luglio nell’area porto di Marina di Camerota con il suo tour a supporto dell’album “Magica Musica”, pubblicato lo scorso febbraio. Cantautore, polistrumentista e produttore, astro nascente del cantautorato italiano, Andrea Venerus nel suo disco d’esordio esplora il suono a 360° gradi e unisce parole e musica in una miscela originalissima. Fondendo sonorità soul e R&B all’elettronica, per un risultato complessivo che parla il linguaggio del pop in modo del tutto inedito.

Anche quest’anno, nonostante le difficoltà e le limitazioni, il Meeting del mare si conferma come luogo aperto a nuove realtà e forme espressive. Una vetrina che racconta la contemporaneità, la creatività giovanile e le nuove tendenze della scena underground. Nel corso delle quattro serate, infatti, il festival accoglierà diversi artisti e band, selezionati tra gli oltre 300 che hanno risposto alla open call.

Gli altri appuntamenti

Annibale, Tartaglia Aneuro, Quel, Mestica, Marculedu e Da Blonde (da Napoli). Little P, Settembre, Nelson Valletta4, FrankAmente & Amalinze, Spina, Fiori di Cadillac, Ferix, Ndonio, Pianoterra e La Mecca (da Salerno). Ocropoiz (da Benevento), Melga e Rossana De Pace (da Taranto), Ritual e L’ennesimo (da Cosenza), Coriale (da Crotone). E ancora, Laneve (da Roma), La Gabbia, Miglio e Vergine (da Bologna), Vins (da Torino), Maso (Cuneo), Dario Comparini (da Padova), Tōru (da Pisa) e Guendalina (da Milano).

In programma, inoltre, mostre fotografiche, installazioni d’arte, incontri con i protagonisti del festival e l’azione coreografica Corporum.

La storia del Meeting del Mare

Nato nel 1997 da una idea di don Gianni Citro e dalla determinazione di giovani cilentani appassionati di musica e arte, nel corso degli anni il Meeting del Mare ha ospitato grandi nomi del panorama musicale italiano e in alcuni casi anche internazionale. Tra questi, Franco Battiato, Vinicio Capossela, Francesco De Gregori, Enzo Avitabile, Caparezza, J-Ax, Baustelle, Subsonica, Piero Pelù, Mannarino, Negrita, Gogol Bordello, Morgan, Dubioza Kolektiv, Bombino, Carmen Consoli, Afterhours, Elisa, Max Gazzè, Daniele Silvestri, Bandabardò, Fabrizio Moro, Lo Stato Sociale, Verdena, Articolo31, Ministri, Marta Sui Tubi, Elio e le Storie Tese, 24 Grana, Linea77, Otto Ohm, Le Vibrazioni, Frankie HI-NRG, Marracash, Motel Connection, Il Teatro Degli Orrori, Sud Sound System, Maldestro, Modena City Ramblers, Gianluca Grignani, Kutso, I Cani, Eugenio Bennato, Foja, Cosmo, Calcutta, Diodato, Planet Funk, Franco126, Motta, Fulminacci, Psicologi, Colapesce e Dimartino solo per citarne alcuni.

Al Meeting del Mare in questi 25 anni si sono esibiti più di 500 artisti emergenti, diventando di fatto uno spazio permanente per la promozione di nuove realtà artistiche e musicali.

