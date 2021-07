Laurino, percettori del Reddito di Cittadinanza al lavoro

LAURINO. Il Comune, retto dal sindaco Romano Gregorio, ha approvato un progetto destinato ai percettori del Reddito di Cittadinanza. Questi ultimi saranno pronti a servire la comunità in attività di manutenzione e cura del verde.

L’iniziativa, denominata, “Comune di Laurino- comune green” impegnerà i soggetti interessati per un minimo di otto ore settimanali e un massimo di 16 ore che possono essere sviluppate sia su uno o più giorni alla settimana che su uno o più periodi del mese.

Durante il periodo di esecuzione delle prestazioni sociali i beneficiari del Reddito dovranno continuare la ricerca di un’ attività lavorativa tramite il Centro per l’Impiego: infatti non è possibile svolgere altri lavori in concomitanza con questo.