L’almanacco del 17 luglio 2021

E’ il 198° giorno dell’anno, 28ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 167 giorni.

Santi del giorno

Sant’Alessio (Mendicante)

Beata Carlotta della Resurrezione (Martire)

San Generoso (Martire e Vescovo di Tivoli)

Sant’Alessio è il protettore di mendicanti e portieri.

Etimologia

Alessio, così come Alessandro, di cui può essere una forma abbreviata anche Alessio ha un’etimologia, forse di derivazione asiatica, e trae dal greco “aléxein”, “proteggere”, il significato di “il difensore”.

Proverbio del giorno

Di luglio è ricca la terra ma povero il mare.

Aforisma del giorno

Un uomo molto chiacchierato ha sempre qualcosa di molto attraente. Deve esserci qualcosa in lui, dopo tutto (Oscar Wilde)

Accadde Oggi

1955 – Apre Disneyland a Los Angeles

1936 – Guerra civile spagnola

1902 – Realizzato il primo impianto di aria condizionata

Sei nato oggi?

I nati il 17 luglio sono spesso animati da una forte spinta interiore a elevarsi al di sopra della massa o a raggiungere i vertici della loro carriera professionale. Tale desiderio, è quasi sempre celato dietro al contegno modesto, serio, addirittura timido, non bisogna scambiare la loro tranquillità per passività o volontà di isolamento, poiché questi individui, ciascuno nel loro campo, mostrano una grande dinamicità. Queste persone rendono al meglio quando lavorano in proprio, come liberi professionisti o in professioni che garantiscono una certa autonomia.

Celebrità nate in questo giorno

1952 – David Hasselhoff

1939 – Milva

1935 – Donald Sutherland

Scomparsi oggi

1959 – Billie Holiday

1928 – Giovanni Giolitti