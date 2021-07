Centro vaccinale di Agropoli, appello di Legambiente: migliorare l’organizzazione

“La campagna di vaccinazione per il Covid 19 ad Agropoli procede molto bene per merito delle Istituzioni, dei medici, degli operatori sanitari e dei volontari”. A dirlo Mario Salsano, presidente del circolo Stella Maris di Legambiente Agropoli. Tuttavia dall’associazione non mancano di segnalare problemi: “E’ necessario migliorare la campagna di vaccinazione per evitare le lunghe file che si creano presso l’hub di Agropoli con attese mediamente di tre ore prima di ricevere la dose di vaccino”

Un problema, precisa Salsano, “Soprattutto per gli anziani sopra i sessanta anni attendere tre ore con il caldo di questo periodo non è certamente salutare”.

Di qui l’appello: “Chiediamo di predisporre una organizzazione logistica più adeguata allo scopo di ridurre fortemente i tempi di attesa”.