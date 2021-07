Agropoli: sei giornate per somministrare i vaccini ai turisti

Il Dipartimento di Prevenzione Asl ha comunicato che 2 cittadini di Agropoli sono risultati positivi al Covid-19. Stanno entrambi bene. La città non è più covid free. Novità emergono anche sul fronte delle vaccinazioni. Le ha annunciare il sindaco Adamo Coppola.

“Relativamente alle richieste che ci pervengono su coloro che, non residenti, hanno effettuato la prima dose nel loro paese e desiderano fare la seconda dose nella nostra Città, l’Asl mi ha comunicato di aver organizzato al momento sei giornate apposite che sono fissate al 22, 23, 24, 29, 30 e 31 luglio”, spiega il primo cittadino.

Gli interessati potranno richiedere di fare il richiamo inviando una mail a vacciniagropoli2021@gmail.com. Le dosi in questione sono destinate prevalentemente a coloro che sono residenti in altre Regioni o all’estero e che quindi hanno serie difficoltà a raggiungere il proprio luogo di residenza per effettuare la seconda dose. Per gli altri casi, vedi anziani o famiglie con bambini, con evidenti difficoltà di spostamenti, sarà valutato il carattere di eccezionalità.

Per quanto riguarda la percentuale di vaccinati nella Città, questa è pari al 59%. Sono 22.602 le dosi totali somministrate (prima e seconda dose) mentre sono 12.832 coloro che hanno ricevuto la prima dose. Dopo una carenza di dosi dei giorni scorsi, negli ultimi due giorni sono state somministrate oltre 1.000 dosi, ma si tratta in prevalenza di richiami.