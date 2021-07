Un progetto per recuperare i canti dedicati alla Madonna del Sacro Monte di Novi Velia

Il Gal Cilento Regeneratio con il Presidente Mauro Inverso e il Direttore Luca Cerretani, in collaborazione con l’associazione Euterpe Novi guidata da Pina Speranza, promuove un lavoro di ricerca e divulgazione sui canti devozionali della tradizione della Madonna del Sacro Monte.

L’iniziativa coinvolge tutte le associazioni del territorio e le risorse umane locali come portatori sani della tradizione, “un passaggio di testimone – come dichiara Pina Speranza – affinché una tradizione così radicata non venga dimenticata e perduta ma anzi ancora più valorizzata affinché rafforzi il suo potere identitario del territorio”.

Il lavoro registrato al teatro De Berdardinis di Vallo Della Lucania è dedicato a tutte le persone che hanno lasciato la loro terra e sono emigrati e sentono e tengono in vita il culto della Madonna di Novi Velia anche oltre oceano, una raccolta di canti a cappella accompagnati da strumenti della tradizione come la fisarmonica, la chitarra anche con la partecipazione di un bambino che suona la chitarra e di Pietro Citera, costruttore di strumenti e testimone di una delle famiglie portatrici della tradizioni.

I canti hanno ripreso anche le testimonianze raccolte nel libro del Rettore del Santuario di Novi Velia, Don Carmine Troccoli. Un progetto, quindi, che ha visto protagoniste le forze di più enti e personaggi curatori della tradizione e della promozione del territorio che più della musica e della parola non ha a che affidarsi per marcare i propri identificatori culturali.