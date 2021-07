Green Pass obbligatorio in Italia: ecco le prime ipotesi

Estendere l’obbligo del green pass per l’accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza (come aerei o treni): è una delle ipotesi che, secondo fonti di Governo apprese dall’Ansa, sarà valutata in occasione della cabina di regia, prevista lunedì o martedì prossimi.

La misura ricorda il ‘certificato verde’ alla francese, con obbligo di vaccinazione per i viaggi a grande distanza. ;a per il resto il ‘green pass Italia’ dovrebbe essere meno restrittivo di quello di Emmanuel Macron.

Tra i provvedimenti ai quali pensa il governo su suggerimento dei tecnici c’è anche quello di riservare l’utilizzo del green pass solo dopo aver fatto la seconda dose. Ciò avverrebbe almeno per alcune attività

Un utilizzo diffuso del pass eviterebbe il ricorso a misure più restrittive.

Su questo fronte, avanza l’ipotesi di un maggior peso dell’Rt ospedaliero – 30% delle terapie intensive e 40% dei ricoveri ordinari – sui profili di rischio da assegnare alle regioni.