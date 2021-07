Covid, De Luca ottimista: situazione ci spinge ad avere prudenza e serenità

“Entro il 20 luglio arriviamo a 6 milioni di vaccinazioni e a 2 milioni 600mila seconde dosi nell’ambito dei 6 milioni. Entro il 31 luglio arriveremo a somministrare 3 milioni di doppie dosi”. Lo ha detto nella consueta diretta Facebook del venerdì , il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “L’obiettivo che abbiamo fra agosto e fine settembre è puntare ad avere 4 milioni di cittadini immunizzati con doppia dose – aggiunge – entro la prima decade di ottobre arriviamo a 4 milioni e 600mila che è l’obiettivo per arrivare all’immunita’ di gregge”.

Il rischio “zona gialla”

De Luca non si mostra particolarmente preoccupato, dice che non bisogna cadere nell’angoscia ma bisogna avere prudenza e serenità. Poi ha partlato del rischio zona gialla: “Vedo che si parla nuovamente di zone gialle. Se ciò dovesse accadere, la responsabilità sarebbe di quei signori che hanno dato meno vaccini alla Campania. Mi auguro, in ogni caso, che non arriveremo a nuove zone gialle, perchè spero si ragioni più che sul numero dei positivi, su quello dei ricoveri. E’ vero che abbiamo un numero elevato di positivi, ma non di occupazione di posti letto in ospedale e dei reparti di terapia intensiva”.

Il ritorno a scuola

Il governatore si è soffermato anche sul nuovo anno scolastico: “Elaboreremo un piano di vaccinazione della popolazione studentesca. L’obiettivo è l’apertura dell’anno scolastico a settembre in presenza, ma in condizioni di sicurezza. Per farlo – ha specificato – dobbiamo completare la vaccinazione: faremo un programma per 16enne, 17enni e 18enni da vaccinare tra luglio, agosto e settembre”.