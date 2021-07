Cicerale: encomio ai carabinieri per il lavoro svolto durante l’emergenza

CICERALE. Un encomio ai carabinieri della stazione di Ogliastro Cilento per come hanno affrontato il periodo di emergenza covid. E’ l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Cicerale, guidata dal sindaco Gerardo Antelmo, che ha voluto così riconoscere l’importanza del lavoro svolto dal Lugotenente Pasquale Formica e dai suoi uomini in particolare nella prima fase della pandemia, quando l’Italia è finita in lockdown.

Encomio ai carabinieri: le motivazioni

“Per tutto il lungo periodo delle eccezionali misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del virus la Stazione dei Carabinieri di Ogliastro Cilento, al Comando del Luogotenente Carica Speciale Pasquale Formica, ha svolto una straordinaria ed efficace attività di vigilanza sul territorio, finalizzata a garantire il rispetto delle norme di contrasto all’espansione del

virus Covid-19, e di collaborazione con le altre strutture operanti sul territorio: Amministrazione Comunale, Polizia Locale, ecc…”, evidenziano da palazzo di città.

“A fronte di fatti di tale portata – osservano dal Comune – il personale della Stazione Carabinieri si è distinto per le straordinarie doti di professionalità profuse nello svolgimento delle funzioni e dei servizi necessari alla buona riuscita dei servizi comandati e che, in particolare, hanno dato prova collettiva, anche al prezzo di ripetuti e notevoli sacrifici delle comuni esigenze personali e familiari, di eccellente competenza professionale, di scrupoloso impegno, di straordinaria tenacia e di non comune versatilità”.

Di qui, considerato il “notevole impegno profuso, il considerevole spirito di sacrificio, lo spiccato senso del dovere e dell’abnegazione con cui tutti i militari della Stazione dei Carabinieri di Ogliastro Cilento, nessuno escluso, hanno affrontato tale emergenza sanitaria”, il Comune di Cicerale ha deciso conferire un encomio al Luogotenente Formica e ai suoi uomini.

Al contempo ha invitato le altre istituzioni a fare lo stesso.