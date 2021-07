Sporting Sala Consilina: le parole di Gabriel Burckson

Gabriel Buckson, calcettista svizzero, è pronto alla sua nuova avventura in Italia.

Dopo aver contribuito alla promozione in B con la Meriense, ritrova la Serie A2, dopo aver avuto una piccola parentesi con il Bisceglie.

Buckson è uno degli acquisti dello Sporting Sala Consilina, che dal prossimo campionato cercherà di dare il proprio contributo alla squadra salese, guidata dal nuovo allenatore, mister Cafù.

Andiamo a leggere insieme le dichiarazioni del giocatore.

“Sarei potuto approdare già a gennaio al Sala Consilina, ma nonostante l’incertezza del campionato francese, ho deciso di restare all’Etoile Lavaloisse, rispettando gli accordi fissati con il club. Ho continuato ad allenarmi, pur non sapendo se il campionato sarebbe ripreso, anche perché volevo essere pronto per la Nazionale per le qualificazioni al campionato Europeo”.



Il neo acquisto dei salesi ha poi espresso il suo pensiero sul progetto dei cilentani “Hanno un’ottima struttura, ho sentito parlare molto bene di questo club e del progetto e non potevo fare altro che accettare”.

Quali sono le tue aspettative per l’avventura in Serie A2?

“Si tratta di un campionato di alto livello, con numerose squadre che vogliono raggiungere la Serie A. Dobbiamo credere in quel che facciamo, concentrarci partita dopo partita, per arrivare al nostro obiettivo”.



Nell’ultima stagione hai contribuito alla promozione della Meriense, ovviamente grande soddisfazione del cammino fatto, ma che alla fine vi ha dato il giusto premio.

“Sì, era importantissimo raggiungere la B. Il presidente della Meriense, Cicciari, è stato bravo a costruire una squadra competitiva. Conoscevamo le nostre qualità e non ne abbiamo mai dubitato. Abbiamo fatto un bellissimo percorso, terminatosi con la meritata promozione”.