Partito il servizio antincendio alla “Gelbison Cervati”

VALLO DELLA LUCANIA. “Il vostro è un servizio insostituibile e fondamentale: grazie per quello che fate”. Con queste parole il presidente della comunità Montana Gelbison Cervati, Carmine Laurito, ha ringraziato gli operai per il lavoro che stanno compiendo a difesa dei comuni del territorio.

Già da giugno, infatti, è iniziato il servizio antincendio nel territorio cilentano. Beneficeranno del fondamentale lavoro dei forestali, in particolare, i comuni di Vallo della Lucania, Gioi, Perito, Orria, Novi Velia, Moio della Civitella, Ceraso e Cannalonga.

Inoltre il servizio si estende anche alle comunità di Salento e Castelnuovo Cilento.

Il servizio antincendio della Comunità Montana

La difesa ambientale, dai rifiuti come dal fuoco, è compito di tutti. Pertanto è nei casi di necessità che le forze a questo preparate, come chi opera nel servizio antincendio, intervengono con mezzi e strumenti idonei.

“A questi operai – ha sottolineato Laurito – va il nostro plauso, ed è per questo che ha voluto incontrarli tutti e personalmente. All’incontro, presso la sala del consiglio della Comunità Montana a Vallo della Lucania, concluso con uno scrosciante applauso al presidente Laurito, ha preso parte anche il folto numero di donne e uomini del progetto Vivere l’Ambiente, che si adopera alla salvaguardia della natura cilentana”.

“Grazie alla sapiente opera di Michele Guida, sono già stati allestiti i turni di lavoro che coprono il territorio dal pericolo degli incendi estivi”, ha concluso Laurito.

L’attività degli operai del servizio antincendio, supporta e in effetti sostituisce la salvaguardia che i singoli comuni non possono assicurare al territorio a difesa della natura. Inoltre viene portata avanti in un’area appartenente a un parco nazionale, bisognosa quindi di particolare tutela.

Il servizio antincendio è assicurato fino al 20 settembre. Dalla Comunità Montana Gelbison e Cervati fanno sapere che alla fine del mese di agosto è previsto l’ingresso di altre unità operative.