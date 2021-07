La spiaggia della Ficocella a Palinuro ritorna fruibile

CENTOLA. Completati i lavori di messa in sicurezza della spiaggia della Ficocella, nel centro di Palinuro. Nei giorni scorsi le ruspe sono entrate in azione per garantire i necessari interventi, atti a fronteggiare i pericoli derivanti dal rischio crollo del costone roccioso che sovrasta la spiaggetta.

Spiaggia della Ficocella: i crolli

Lo scorso inverno, infatti, delle frane sono cadute sul tratto di costa, aggravando una situazione già precaria. Ne era seguito un provvedimento di chiusura.

I lavori

Quello eseguito in queste settimane è un primo intervento tampone. Il Comune di Centola, guidato dal sindaco Carmelo Stanziola, nei mesi scorsi aveva avviato l’iter progettuale per opere di messa in sicurezza e mitigazione della Spiaggia della Ficocella, con il ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate.

Prevista una spesa di circa 500mila euro, fondi già disponibili grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno.

I lavori eseguiti in vista dell’estate hanno permesso anche di posizionare dei sistemi di monitoraggio per segnalare eventuali rischi. A settembre si proseguirà con ulteriori opere.

Le criticità lungo la costa di Palinuro

Purtroppo la spiaggia della Ficocella non è l’unica di Palinuro a far registrare problemi. Da tempo, infatti, si segnalano criticità anche presso la Baia del Buondormire e all’Arco Naturale, monumento naturale e simbolo di questo lembo di Cilento, chiuso per il rischio crolli e in attesa dell’avvio dei lavori di messa in sicurezza. L’iter potrebbe concludersi a breve.