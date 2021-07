Gin Tonic la rubrica musicale che leggi il tempo di un Gin

“Invito al viaggio”, ecco chi suonerà al concerto tributo per Franco Battiato

L’evento si terrà il 21 settembre all’Arena di Verona. Sul palco ci saranno Morgan, Mahmood, Colapesce Dimartino, Carmen Consoli, Vasco Brondi, Alice, Arisa, Baustelle, Sonia Bergamasco, Bluvertigo, Angelo Branduardi, Umberto Broccoli, Brunori Sas, Paolo Buonvino, Juri Camisasca, Giovanni Caccamo, Roberto Cacciapaglia,Simone Cristicchi, Diodato, Emma, Eugenio Finardi, Max Gazzè, Fabrizio Gifuni, Mario Incudine, Luca Madonia, Fiorella Mannoia, Mahmood, Gianni Maroccolo con Andrea Chimenti, Antonio Aiazzi e Beppe Brotto, Morgan, Nabil Bey, Gianna Nannini, Manet Raghunath, Danilo Rossi, Saturnino, Subsonica, Paola Turci. Insieme a loro ci sarà un’orchestra, formata dalla Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti e diretta da Carlo Guaitoli.

I 99 Posse condannati per diffamazione da Salvini

La condanna in primo grado è con la pena sospesa per cui nessun pagamento di ammenda per il collettivo. Si attendono ora gli altri due gradi di giudizio. Intanto vengono ricordate le battaglie che i 99 Posse hanno e continuano a supportare : legge Zan subito, Stop ai licenziamenti, No TAV, ma anche alle battaglie continue contro il razzismo e a tal proposito qui il Link del loro nuovo singolo Nero su Bianco.

Not Afraid, l’evoluzione di Eminem Il 21 Luglio esce in Italia

“Not Afraid-la storia di Eminem” di Anthony Bozza. Un libro, l’unico mai scritto, che racconta la seconda parte della carriera del rapper. Attraverso interviste ad amici e collaboratori quali Royce, LL Cool J, Mr Porter, Paul Rosenberg e molti altri, “Not Afraid” è il resoconto definitivo di una storia al limite, un ritratto intimo e certamente unico di un uomo incredibilmente riservato che, partendo da una realtà famigliare disastrata, è riuscito con le sue sole forze a diventare il più grande rapper vivente.