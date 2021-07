Castellabate: 100 anni per Filomena Piccirillo!

Ancora festa a Castellabate per un’altra centenaria. Si tratta di Filomena Piccirillo, che ieri ha spento le sue “prime” cento candeline. Presenti i suoi familiari e, a porgerle gli auguri dell’intera comunità, il sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri.

«È stato per me un grande onore stasera porgere gli auguri e partecipare alla festa per i 100 anni della signora Filomena Piccirillo» ha detto l’amministratrice cilentana che ha descritto la nonnina come «Fulgido esempio di forza , ottimismo, bontà, fiducia nei sani principi e attaccamento alla famiglia».

Soltanto una settimana fa Castellabate aveva celebrato anche i cento anni di Giuseppe Severino.