Capaccio Paestum protagonista su Sky Gambero Rosso

Andrà in onda domani, venerdì 16 luglio, la puntata di “Giorgione in cammino” che ha per protagonista Capaccio Paestum. L’appuntamento con il format dello chef Giorgio Barchiesi è per le 21.30 su Sky, Gambero Rosso Channel.

“Giorgione in cammino” ha fatto tappa a Capaccio Paestum nelle scorse settimane, girando per il territorio alla scoperta delle sue eccellenze paesaggistiche, storiche ed enogastronomiche. Un tour, quello del conduttore televisivo, scrittore, oste e ristoratore Barchiesi, realizzato a piedi e finanche in mongolfiera lungo gli itinerari più caratteristici del territorio di Capaccio Paestum. Tra natura, mare, cibo e tradizioni, Giorgione è passato dal Parco Archeologico di Paestum al nuovo lungomare, con tanto di giro sull’Ape calessino. Lo chef ha fatto anche tappa, tra l’altro, ai giardini di piazza Tempone a Capaccio Capoluogo e nella storica Barberia Rizzo. Il suo format vuole essere uno stimolo per un turismo lento, adatto a perlustrare gli angoli conosciuti e sconosciuti dei posti che il suo cammino tocca.

«Il cammino di Giorgio Barchiesi ha fatto tappa a Capaccio Paestum e nei Comuni dell’Unione Paestum – Alto Cilento – dichiara il sindaco Franco Alfieri – È proprio con l’Unione dei Comuni che ho l’onore di presiedere che abbiamo deciso di ospitarlo perché, attraverso la sua amata trasmissione, possa mostrare all’Italia e al mondo i beni culturali, le risorse naturalistiche ed enogastronomiche dei nostri territori. Con la sua simpatia e la sua creatività, lo chef porterà su Sky, su Gambero Rosso Channel, le bellezze dei nostri luoghi, le eccellenze che questi offrono e le prelibatezze che qui si possono gustare. Giorgione ci aiuterà a far conoscere a un pubblico più ampio le meraviglie, gli odori e i sapori della nostra terra».