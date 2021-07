Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi in località Moio. Le fiamme si sono diffuse nei pressi del deposito di un vivaio. Distrutti alcuni vasi in plastica e del legname. Per fortuna non si registrano feriti.

La coltre di fumo nero e denso era visibile a diversi chilometri di distanza.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno domato l’incendio evitando il peggio. Ancora da chiarire le cause all’origine del rogo.