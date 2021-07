Qual è la procedura per spedire online?

Prima o dopo tutti abbiamo la necessità di spedire un pacco o dei documenti importanti. In questi casi, solitamente abbiamo due opzioni: rivolgerci alle Poste, o cercare uno spedizioniere privato.

Molti si affidano alle Poste perché pensano che si tratti del metodo più sicuro per effettuare la spedizione di pacchi senza rischi. Oppure si pensa che offrano il prezzo migliore sul mercato.

In realtà, però esistono altri metodi ancora più sicuri e più vantaggiosi, sia dal punto di vista economico che per quanto riguarda la qualità del servizio.



Teniamo infatti conto che Poste Italiane opera esclusivamente sul territorio nazionale e che pertanto ogni qualvolta vogliamo spedire un pacco all’estero, essa non può garantire la qualità del servizio, visto che dovrà affidarsi ad altre compagnie. Per essere sicuri che la spedizione sia andata a buon fine, inoltre, bisognerà richiedere la raccomandata di ritorno, un ulteriore costo che si va ad aggiungere a quelli già sopportati.

Allora qual è il modo migliore per spedire al giorno d’oggi?



Attraverso le spedizioni online. Ed in questo articolo vi illustreremo esattamente come funzionano e quali vantaggi presentano.

Come funzionano le spedizioni online?

Per spedire online, la prima cosa che dovremo fare sarà preparare il nostro pacco, avendo cura di imballarlo come si deve. Fatto ciò, dovremo prenderne le misure ed il peso. A questo punto, apriamo una piattaforma online di un comparatore di corrieri, come spedizionecomoda.it ed inseriamo questi dati, assieme all’indirizzo del mittente ed a quello del destinatario.

A questo punto ci compariranno tutta una serie di offerte dei diversi corrieri disponibili per la tratta che ci interessa, e non dovremo fare altro che scegliere quella più vantaggiosa, che stima di fare la consegna in un tempo per noi accettabile. Una volta pagato, riceveremo una mail con un’etichetta da stampare ed applicare sul lato del cartone, contenente tutte le informazioni utili al corriere. Ora non ci resterà che attendere l’arrivo del corriere, che verrà a ritirare il pacco nel giorno e nell’ora da noi indicati. Niente di più comodo!

Questi siti offrono un servizio molto più personalizzato rispetto a quello delle Poste. Avremo infatti a disposizione un numero di tracking che potremo consultare in ogni momento per rimanere costantemente aggiornati sullo stato della spedizione.

Dobbiamo spedire merce particolarmente fragile oppure degli alimenti o delle bottiglie di olio o di vino? Nessun problema! Basterà consultare le pagine dedicate sul sito e verificare come effettuare una consegna speciale e come imballare in modo accurato questa merce più delicata. Nel caso in cui dovessimo avere ulteriori dubbi, nulla ci vieterà di contattare il servizio clienti telefonicamente o via mail.

Ma si tratta di un metodo sicuro? Teniamo presente che ad operare la nostra consegna saranno dei corrieri blasonati del calibro di UPS, DHL e BARTOLINI, la cui affidabilità non viene messa in discussione.

Utilizzando un comparatore di preventivi avremo così accesso ad un servizio veloce, affidabile, personalizzato e sicuro. Cosa stiamo aspettando per provare questo metodo?