Oroscopo: Toro, in amore tira e molla inutili

Ariete

Nel lavoro vi conviene pazientare e rinunciare a qualche progetto. In amore la strada è in salita.

Toro

Rinunciate ad un progetto professionale: la situazione è in evoluzione. Tira e molla inutile in amore

Gemelli

Nel vostro lavoro riuscirete a tenere testa a parecchi colleghi. Migliora la situazione affettiva.

Cancro

Sentite il bisogno di fare qualcosa di nuovo nella professione. In amore siete ancora prevenuti.

Leone

Sapete con chiarezza dove volete arrivare nella professione. Non siete facili alle cotte e agli amori.

Vergine

Disguidi e contrattempi nel lavoro sono da mettere nel conto. In amore siete davvero ciechi

Bilancia

In questo periodo la situazione professionale è destinata a cambiare. In amore torna il sole.

Scorpione

Nel lavoro dopo giornate dure vi conviene concedervi una pausa. In amore fate scintille

Sagittario

Piccole novità che preludono ad un vero successo professionale. In amore una schiarita.

Capricorno

Le capacità professionali si vedono anche nella scelta dei collaboratori. Impegnatevi in amore.

Acquario

Siete abbastanza elastici da sentire il richiamo del rinnovamento. Amore in punta di piedi

Pesci

Non createvi tormenti se le occasioni nel lavoro non arrivano subito. In amore troppo sicuri di voi.