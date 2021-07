Daniele Silvestri fa tappa a Scario. Le info sul concerto

Venerdì 16 luglio, Daniele Silvestri, con il suo molteplice e sfaccettato “Tourbinario”, farà tappa nel rinomato centro turistico di Scario, pittoresco borgo marinaro, situato in riva al mare, alle pendici del monte Bulgheria.

Il poliedrico artista – uno dei più apprezzati del panorama musicale italiano contemporaneo- sarà, infatti, il protagonista del secondo evento della XVI edizione di Equinozio d’Autunno, organizzata dal comune di San Giovanni a Piro e intitolata “Respiro” (come quello che il Covid vuole toglierci; come il soffio vitale che ci riporta alla vita; come quello sottratto a George Floyd, “I can’t breathe”, a inginocchiarci con il movimento Black Lives Matter).

Il concerto di Daniele Silvestri

Il cantautore romano si esibirà, a partire dalle ore 22.00, nel piazzale del porto, spettacolare location che si prepara all’evento, nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Il Suo sarà certamente un concerto ricco e variegato, che lo vedrà vestire pienamente anche il ruolo di musicista e che regalerà al pubblico versioni inedite dei brani più amati, in un’ottica del tutto autoironica e volta alla riflessione, così come da sempre ci ha abituati Daniele Silvestri.

Le parole del cantautore

“A occhio e croce sarà un’estate trafficata, finalmente. Io non saprei cosa scegliere. Ecco, diciamo che sono contento di averla ulteriormente intasata ed eventualmente complicato le scelte. In caso, sappiate che il mio sarà un tour semplice, direi quasi.. binario. Che sia una bella estate per tutti!“, ha scritto Daniele Silvestri in un suo post.

Info sulla partecipazione al concerto

Prevista area riservata sotto palco, posti a sedere con prenotazione obbligatoria e biglietti online su TicketOne.it e Go2.it (costo 10€).

I biglietti per i posti sono disponibili anche a bordo concerto, fino ad esaurimento.

