Rutino: al mare gratis. Un servizio solo per i vaccinati

RUTINO. Tutti – o quasi – al mare gratis. E’ l’iniziativa avviata dal Comune di Rutino. Il Comune, guidato dal sindaco Giuseppe Rotolo, ha infatti attivato un servizio gratuito di trasporto a mare. Potranno usufruirne tutti i cittadini ma ad una condizione: dovranno essere stati vaccinati.

La navetta per il mare è partita ieri. Il servizio è previsto ogni mattina dal lunedì al sabato: si parte alle 8.30 dalla piazza annessa a via Paestum. L’autobus sarà garantito fino al prossimo 28 agosto.

Il servizio può risultare importante per tanti cittadini che non hanno mezzi propri per raggiungere il mare. Ora grazie al Comune potranno farlo in sicurezza!