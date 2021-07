Benessere all’aria aperta: al via i corsi di ginnastica postulare a Tortorella

Un’estate all’insegna del benessere a Tortorella, dove sono iniziati i corsi di ginnastica posturale. Attraverso una lunga serie di iniziative all’aria aperta il Comune di Tortorella – guidato dal sindaco Nicola Tancredi – vuole lanciare un messaggio chiaro e preciso: la salute – specie in questi tempi così complicati – non va mai in vacanza, nemmeno nei mesi più caldi. I corsi sono aperti a tutti, ai turisti, ai cittadini del borgo e non, e va ad arricchire l’offerta dei servizi che il Borgo di Tortorella offre per i prossimi mesi.

Gli incontri si tengono tutti i martedì e i giovedì dalle 18:00 alle 20:00 presso gli impianti sportivi messi a disposizione dal Comune di Tortorella in località San Vito. Ad occuparsi dei corsi è l’osteopata Giandomenico Tancredi D.O., Bsc(Hons), Msc ed istruttore di ginnastica posturale

Ma che cos’è la ginnastica posturale? «E’ un insieme di esercizi volti a ristabilire l’equilibrio muscolare: in particolar modo, si tratta di una serie di movimenti, basati sul miglioramento della postura e sulla capacità di controllo del corpo, capaci di agire su zone del corpo rigide o affette da dolori. L’attività posturale è un mezzo di prevenzione e di educazione al corretto movimento».

Con il termine postura vengono identificati un tono muscolare ed un atteggiamento scheletrico, che hanno il compito di mantenere l’organismo umano in uno stato di equilibrio sia in condizioni statiche sia dinamiche, rispettandone le curve fisiologiche, ricercando il corretto equilibrio, che permetta la stabilità dell’intero sistema muscolo – scheletrico. Possedere o mantenere una corretta postura è una condizione necessaria per il benessere del nostro organismo qualunque sia l’attività svolta, sarà necessario dunque eseguire regolarmente esercizi posturali per raggiungere una condizione di reale benessere psico-fisico.

L’obiettivo degli incontri di Ginnastica Posturale, ha come fine il miglioramento della salute ed è basato su un concetto molto importante: la prevenzione. Gli esercizi, che possono avere sia funzione di terapia che di prevenzione, hanno come scopo quello di rieducare il corpo umano ad eseguire i movimenti in maniera corretta e ad assumere le giuste posture nella quotidianità.

Questa attività è rivolta a tutti, senza vincoli di età; è adatta sia a soggetti in età evolutiva, sia a soggetti adulti o anziani e può essere utilizzata senza discriminazione di genere, età e condizione fisica di chi la pratica. Con la ginnastica posturale è, quindi, possibile prevenire i più comuni disagi muscolo-scheletrici (lombalgie, sciatalgie, mal di schiena, cervicale, scoliosi, artrosi, osteoporosi), circolatori e psichici (stress, depressione, difficoltà di concentrazione e di memoria, attacchi di panico, ansia).