Le migliori idee regalo per gli amanti dei dolci

Quando arriva il momento di acquistare un regalo per gli amanti dei dolci, si ha sempre l’imbarazzo della scelta.

Il mercato è ricco d’idee per omaggiare i più golosi e quindi è bene fare chiarezza su quelli che possono essere i prodotti più originali, in maniera da non incorrere in regali scontati.

Scatola di cioccolatini – L’intramontabile idea regalo

I cioccolatini regalo, sono l’idea perfetta per chi vuole andare a colpo sicuro a patto però che la confezione sia curata e d’impatto.

Sebbene i cioccolatini siano un prodotto facilmente reperibile, è bene che vengano regalati dentro scatole regalo colorate e ben rifinite.

Una scatola di cioccolatini, infatti, oltre a contenere prodotti che devono risultare buoni al palato, deve essere capace anche di sorprendere, perché si sa… l’occhio vuole la sua parte!

Bando quindi a scatole anonime e prive di colore, sì invece a confezioni multicolore, tonde, rettangolari o quadrate, ornate con nastri, laccetti o fiocchi. Anche una comune scatola di cioccolatini può colpire chi la riceve, purché si presenti bene e non risulti banale.

Creme e Spalmabili – La bontà tutta da stendere

Stanno spopolando e non poco, le creme spalmabili che permettono di allietare il palato in ogni occasione.

La mattina a colazione sulle fette biscottate, a merenda sul pane o come glassa e decoro su una torta a fine pasto: le creme spalmabili sono multiuso e non deludono mai!

Non solo, le creme spalmabili sono anche ottime alleate in cucina, in quanto con loro è possibile creare e decorare piccoli dolcetti, dandogli un tocco di golosità in più.

Sul mercato è possibile trovarle in numerose varianti, ma quelle più quotate rimangono le creme al cioccolato fondente, al gianduia e alla nocciola.

Cioccolato solido – Non solo tavolette

Chi l’ha detto che il cioccolato solido deve essere necessariamente in tavoletta? Sul mercato è possibile trovare “oggetti” in cioccolata realizzati alla perfezione.

Il loro scopo è quello di essere mangiate ma anche di divertire e sorprendere chi li riceve.

Solitamente vengono confezionati in packaging molto originali, in modo che la sorpresa parta sin dall’imballaggio esterno.

Molto apprezzate sono anche le maxi tavolette, magari per fare un regalo shock ai più golosi del cioccolato! In commercio è possibile trovarle anche di 800gr!

Box di goloserie – L’idea regalo che accontenta tutti!

Se siamo indecisi sul regalo da fare ad una persona golosa di dolci, possiamo sempre optare per l’insuperabile scatola mista!

Unendo in una scatola più dolci di vario genere verrà fuori un omaggio fantasioso, ricco di prodotti e che non deluderà di certo chi li riceve!

In vendita è possibile trovare box già composti, in modo da non doversi impegnare a confezionare i vari prodotti.

Ecco, quindi, che abbiamo appena parlato di quanto può essere semplice fare un regalo ad una persona golosa di dolci!

Non dimentichiamoci che anche il lato estetico va curato e che se optiamo per un omaggio piccolo e semplice, possiamo sempre fare colpo sfruttando confezioni d’impatto.