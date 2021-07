Sapri: ecco come cambia la viabilità in centro

SAPRI. Dopo il restyling di Piazza Plebiscito, il comune, retto dal sindaco Antonio Gentile, ha deciso di disporre alcune modifiche alla circolazione in alcune arterie connesse con le attività turistiche del proprio litorale.

Nella fattispecie è stato invertito il senso di marcia su via Mazzini, con accesso da Via Umberto I: istituito il divieto di sosta sull’intera area.

Stesso discorso per via dell’Olmo con accesso in via Nicodemo Giudice: in questo caso è stata istituita un area parcheggio (ne saranno istituite altre tre in Piazza Plebiscito, via Carducci e via Marinella).

Disposto, inoltre, il senso unico di marcia da via Carducci in direzione Via Cassandra.

In questo modo infatti verrà meglio regolamentata la viabilità soprattutto durante la stagione estiva, dato che il centro del Golfo di Policastro è spesso affollato di visitatori e turisti che giungono per apprezzare le bellezze del territorio e passare diversi giorni di vacanza, fanno sapere da palazzo di città.

La proposta, però, non ha trovato favorevoli i commercianti che proprio dopo il restyling di Piazza Plebiscito stanno esprimendo i loro malumori per le nuove regole alla viabilità (leggi qui)