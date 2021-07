Caprese vs cheesecake: per chi tifiamo stasera?

E’ il giorno della finale dei Campionati Europei. In campo scendono Italia e Inghilterra. Chi vincerà lo sapremo stasera, intanto la sfida si gioca a tavola: preferite la caprese italiana o la cheesecake inglese?

La caprese è il piatto simbolo dell’estate, fresco, gustoso e profumato da consumare a pranzo, a cena, al mare o anche per farcire un panino.

Di semplice e veloce preparazione ci occorreranno: pomodori, mozzarella, olio evo, sale e origano. Per una variante più consistente possiamo aggiungere olive verdi e melanzane sott’olio. Tutto qui, già pronta per essere servita.

Vediamo invece come preparare la cheesecake.

Il nome di questa torta in primo acchito ci fa pensare sia nata in Inghilterra, ma, in realtà, ha origini mediterranee.

Veniva infatti servita agli atleti durante le olimpiadi già nell’ottavo secolo Avanti Cristo.

Un dolce dagli svariati gusti che unisce ormai tutti i continenti.

Vediamo come preparala:

Per la base: sbricioliamo 200 gr di biscotti secchi, aggiungiamo 100 gr di burro fuso, poniamo in uno stampo a cerniera diametro 24 e compattiamolo bene sul fondo con il dorso di un cucchiaio. Poniamo in frigo per circa 20 minuti.

Per la crema: mettiamo in ammollo in acqua fredda 10 gr di gelatina in fogli, nel frattempo montiamo 250 gr di panna fresca. A parte frulliamo 150 gr di yogurt al limone, 150 gr di yogurt all’arancia, 200 gr di formaggio spalmabile e 100 gr di zucchero, aggiungiamo la panna e continuiamo a mescolare per qualche minuto. Ora mettiamo in un pentolino il succo di un limone e aggiungiamo la gelatina strizzata, poniamo sul fuoco a fiamma moderta giusto il tempo che la gelatina si sciolga e aggiungiamo alla crema. Spalmiamo con cura la crema sulla base di biscotti e lasciamo un’ora circa nel freezer.

Prepariamo ora la parte superiore di finitura mettendo in un pentolino 100 ml di succo di limone, 100 ml di succo di arancia, 75 gr di zucchero e 15 gr amido di mais. Mescoliamo fino ad ottenere un composto denso ed omogeneo, lasciamo intiepidire continuando a mescolare per evitare grumi e versiamo sulla torta. Lasciamo tutto in frigo per circa un’ora.

Guarnire la cheesecake con fettine di arancia e limone e foglioline di menta fresca. Servire ben fredda magari accompagnata da un buon liquore locale.

Il dolce più apprezzato in estate in qualunque varietà di gusto.