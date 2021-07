Agropoli, residenti si autotassano per ripristinare la videosorveglianza

Da tempo la telecamera di videosorveglianza che dal castello di Agropoli inquadra il parcheggio era coperta da una pianta cresciuta nelle mura perimetrali della fortezza. L’area era dunque priva di controllo. Ci hanno pensato i residenti ad autotassarsi per richiedere l’intervento un mezzo idoneo a rimuovere l’albero e liberare la visuale della telecamera.

“Ancora una volta il centro storico fa da sé.

Questa mattina, abbiamo ridato la visibilità alla telecamera che controlla laccesso ed i movimenti che avvengono nel fossato del castello destinato a parcheggio per soli residenti – spiega uno dei residenti, Eliseo Delli Paoli – La telecamera di sicurezza del comune, era oscurata da una pianta di fico radicatasi nel muro del castello, i costi della piattaforma per il taglio raso del fico li hanno sostenuti i residenti del posto”

La sicurezza è stata ripristinata, dicono fiduciosi i residenti, ma in realtà non è ancora chiaro se la telecamera sia o meno funzionante, come del resto le altre presenti in città.