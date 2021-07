Sassano celebra Beppe Bruscolotti

Sassano pronto a celebrare Beppe Bruscolotti. Il campione ed ex capitano del Napoli di Maradona sarà festeggiato nel suo paese d’origine con un evento in programma giovedì 15 luglio alle ore 20,30 in piazza Umberto I.

Sarà presente anche il giornalista RAI3, Gianfranco Coppola, che intervisterà Bruscolotti sulla sua carriera.

L’appuntamento di Sassano arriva proprio a poche settimane dal settantesimo compleanno di Bruscolotti (primo giugno).

L’appuntamento rientra nell’ambito della rassegna estiva “Sassano estate” promossa dal Comune di Sassano. Per i mesi da luglio a settembre sono in programma vari eventi nel paese delle orchidee.

