Sapri, mare e balneazione: ecco le regole sulle spiagge

SAPRI. Con l’arrivo dell’estate e considerando anche le normative in materia di contenimento dell’emergenza Covid-19, il Comune, guidato dal Sindaco Antonio Gentile, ha deciso di provvedere a propria cura, all’installazione e al posizionamento di una adeguata cartellonistica dove saranno riportate le indicazioni e le modalità per poter usufruire dell’arenile, anche in lingua inglese.

E’ stato inoltre assicurato un corridoio di lancio destinato all’approdo e alla ripartenza dalla spiaggia delle unità nautiche; per gli operatori nautici, il Comune posizionerà, nelle spiagge libere, delle passerelle pedonali di facile rimozione per rendere fruibile l’accesso pubblico al mare.

Inoltre, con apposita ordinanza si disciplinano gli aspetti legati all’uso delle aree demaniali marittime di competenza territoriale, per finalità turistico-ricreative.

Sulle spiagge del comune di Sapri è vietato, nei corridoi di lancio attraversate a nuoto, ormeggiare qualsiasi tipo di imbarcazione, praticare qualsiasi gioco sia a terra che in acqua che possa creare assembramenti, tenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro, lasciare incustodite sulle spiagge libere, sedie, ombrelloni.

Fatto divieto, inoltre, campeggiare, transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge.

Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Per tutti i dettagli è possibile consultare il sito del Comune di Sapri al sito www.comune.sapri.sa.it