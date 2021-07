Controne, approvato progetto di riqualificazione di municipio e di Ponte Paestum

CONTRONE. Il comune, retto dal sindaco Ettore Poti, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di messa in sicurezza del municipio e delle strutture in località Ponte Paestum.

L’ Ente punta a sfruttare le risorse stanziate dal Ministero dell’ Interno che assegna contributi per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonchè per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il progetto prevede una spesa di 81.300,81 euro di cui 52.000 per l’esecuzione dei lavori.

L’intervento, essendo di importo inferiore ai 100.000 non sarà inserito nel programma triennale dei lavori pubblici.