Ascea, si tuffa in mare e rischia di annegare: salvato

Paura nella tarda mattinata ad Ascea Marina. Un bagnante si era allontanato dalla riva e a causa delle correnti e del mare leggermente agitato non riusciva più a tornare in spiaggia. È successo nei pressi degli scogli. A tuffarsi in mare un bagnino ed un’altra persona che si trovava sul litorale.

In loro supporto anche il personale di Nardino’s beach. Daniele Marra e il suo bagnino non ci hanno pensato due volte e sono intervenuti a bordo di un acqua scooter. Hanno raggiunto il malcapitato e i suoi soccorritori e li hanno riportati a riva.

Sul posto è poi intervenuta anche un’ambulanza del 118 ma per fortuna le condizioni del bagnante erano buone.