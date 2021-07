Petina, cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”

PETINA. Anche a Petina verrà conferita la cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”. Lo ha deciso il consiglio comunale dell’ente alburnino, su proposta dell’amministrazione retta dal sindaco Domenico D’Amato.

L’iniziativa è stata lanciata dall’Associazione nazionale combattenti e reduci di guerra e la sua adozione si sta diffondendo su tutto il territorio nazionale.

“Voglio fare un ringraziamento per la sensibilità che avete manifestato in questo momento” ha dichiarato Michele Russo, commissario straordinario della sezione di Petina – “perché il ricordo deve far parte della nostra vita, come base su cui costruire il futuro, sperando sempre che non ci siano eventi bellici come in passato”.

Il prossimo 4 novembre sarà la data del centenario della traslazione del Milite Ignoto, il militare morto in una guerra il cui corpo non è stato identificato. La sua è una sepoltura dal carattere simbolico poiché sta a rappresentare tutti coloro che sono morti in un conflitto e che non sono mai stati identificati.