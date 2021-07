Nuovi scuolabus per gli studenti di Capaccio Paestum

CAPACCIO PAESTUM. Il Comune pensa già al prossimo anno scolastico e punta a migliorare i servizi in favore degli studenti. Come? Ampliando il parco scuolabus che permetteranno agli studenti delle varie contrade di raggiungere gli istituti scolastici.

Saranno tre i nuovi mezzi a disposizione dell’Ente, il primo già consegnato. Gli scuolabus sono stati acquistati con fondi ministeriali, messi a disposizione per i Comuni che effettuano il servizio di trasposto scolastico.

Ognuno ha 32 posti a sedere, più due per autista e assistente.Altri bus sono in arrivo per il trasporto sociale e per il trasporto di alunni diversamente abili.