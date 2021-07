Lunedì la presentazione dell’app ufficiale della Città di Agropoli

E’ in programma lunedì 11 luglio alle ore 10.30nell’Aula consiliare del Comune di Agropoli la presentazione dell’app della Città di Agropoli. Si tratta di una piattaforma turistico – commerciale gratuita, che digitalizza il rapporto Ente – cittadino, sviluppata dall’azienda ISIGest. Sarà disponibile per i dispositivi iOS e Android.

L’app intuitiva e semplice da utilizzare offre una serie di servizi utili ai cittadini e ai turisti: si va dagli avvisi diramati dall’Ente agli orari di aperture delle farmacie, alle attività commerciali presenti sul territorio, gli eventi in programma e tanto altro ancora. E’ presente anche la funzione di geolocalizzazione, per raggiungere un sito di interesse turistico o un negozio facilmente, con un click. Insomma una app, la quale una volta scaricata non se ne potrà più fare a meno.

Tutte le funzioni e le potenzialità dell’app verranno illustrate nel corso dell’incontro al quale saranno presenti: Adamo Coppola, sindaco della Città di Agropoli; Antonio Mondelli, business manager di ISIGest.