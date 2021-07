L’almanacco del 9 luglio 2021

E’ il 190° giorno dell’anno, 27ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 175 giorni.

Santi del giorno

Santa Veronica Giuliani (Vergine)

San Teodorico Balat (Martire)

Santa Floriana e Faustina (Martire)

Etimologia

Veronica, con tutta probabilità, il nome è un adattamento latino del greco “Berenike”, che si diffuse rapidamente tra le prime comunità cristiane.

Proverbio del giorno

Si fa più presto a disfare che a fare

Aforisma del giorno

Ah! Che è una grande grazia, mia brava figliola, l’incominciare a servire questo buon Dio mentre che la floridezza dell’età ci rende suscettibili di qualunque impressione! Oh! Come il dono è gradito, quando si offrono i fiori coi primi frutti dell’albero. E quale cosa potrà trattenerti dal fare una totale offerta di tutta te stessa al buon Dio col deciderti una buona volta per sempre a dare un calcio al mondo, al demonio ed alla carne, ciò che con tanta risolutezza fecero per noi i nostri padrini al battesimo? Forse che il Signore non merita da te questo sacrificio? (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi

1962 – Prima mostra di Andy Warhol a New York

1958 – L’onda anomala più alta

1981 – Donkey Kong arriva nelle sale giochi

1357 – A Praga inizia la costruzione del Ponte Carlo

Sei nato oggi?

I nati il 9 luglio hanno la grande capacità di concepire insolite ipotesi di lavoro e insieme l’abilità pratica di vederle realizzate in prospettiva: per questo esercitano un forte influsso sul mondo che li circonda. Molti sentono il desiderio di conoscere meglio il processo della vita e della creazione, comprendere a fondo il funzionamento di tutte le cose, estrapolare idee e oggetti per poi rimetterli insieme. I nati del 9 luglio vogliono analizzare, descrivere, discutere qualunque settore della vita che trovino di loro interesse.

Celebrità nate in questo giorno

1956 – Tom Hanks

1964 – Courtney Love

1957 – Kelly McGillis

1950 – Adriano Panatta