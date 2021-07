Capaccio: furti in ville e strutture ricettive, arrestato

CAPACCIO PAESTUM. Furti in ville ed hotel, arrestato 33enne. Ieri pomeriggio i carabinieri della compagnia di Agropoli hanno tratto in arresto un pregiudicato del posto al termine di accurate indagini poste in essere anche con servizi di pedinamento e monitoraggio delle telecamere di videosorveglianza.

Al termine dell’attività l’uomo, Giovanni Juliano, detto ‘a minaccia, è stato riconosciuto e arrestato con l’accusa di furto aggravato.

Per lui si sono aperte le porte del carcere di Fuorni. Il 33enne è ritenuto responsabile di 7 furti in strutture ricettive o villette dai quali aveva asportato elettrodomestici, tv, arnesi e persono prodotti alimentari.