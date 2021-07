Incidente sul lavoro nel salernitano: morto 64enne

MONTECORVINO PUGLIANO. Un operaio di 64 anni ha perso la vita nella mattinata in un incidente sul lavoro. L’uomo stava eseguendo interventi di manutenzione di un capannone sito sulla SS18 in località Pagliarone, a Montecorvino Pugliano, quando per cause ancora da accertare è caduto dal tetto.

Terribile lo schianto al suolo dopo un volo di circa 10 metri. Sul posto l’intervento dei sanitari del 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della Compagnia di Battipaglia.